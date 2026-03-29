La estrella del fútbol inglés que liquidó a Cristiano Ronaldo al compararlo con Messi

Un histórico exjugador británico fue lapidario con Cristiano Ronaldo y lo tachó de la eterna discusión sobre quién es mejor entre él y Lionel Messi. Qué dijo.

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a meterse en el centro de la escena y con un capítulo caliente. Esta vez, por las explosivas declaraciones de una exfigura de Inglaterra, que no dudó en tomar partido y dejar una opinión que generó fuerte repercusión en el mundo del fútbol.

Se trata de Joe Cole, el futbolista que entre 2003 y 2010 dejó una huella marcada con la camiseta del Chelsea y que, en esta ocasión, sorprendió al referirse al delantero portugués con una frase tan directa como provocadora: “Creo que todo futbolista, da igual lo que haya ganado, tiene algún arrepentimiento. Creo que Cristiano Ronaldo probablemente se golpea la cabeza en la almohada por la noche y piensa: 'Ojalá fuera tan bueno como Messi'”.

Los tremendos elogios de Joe Cole a Lionel Messi Lejos de suavizar su postura, redobló la apuesta cuando le tocó hablar del capitán de Selección argentina. Con un tono seguro, destacó todo lo conseguido por la Pulga y marcó una diferencia clara entre ambos: “¿Messi? Messi está bien. Es el único que lo ha conseguido todo. Sí, es el único que duerme bien”, afirmó en diálogo con TNT Sports.

Joe Cole, exfigura inglesa que supo vestir los colores del Chelsea y Liverpool en la Premier League. Joe Cole, exfigura inglesa que supo vestir los colores del Chelsea y Liverpool en la Premier League. Foto: Alamy El exmediocampista británico no se quedó solo en la comparación directa, sino que además ubicó al campeón del mundo en lo más alto del trono: “Creo que es el mejor jugador de todos los tiempos. Pelé es el único que puede tener argumentos”, sentenció.