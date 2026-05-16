La reacción de Cristiano Ronaldo tras perder otra final con Al-Nassr: del llanto a no ir a recibir la medalla

Cristiano Ronaldo no pudo ocultar sus lágrimas luego de que se le escapara un nuevo título y ni siquiera se presentó a la ceremonia de premiación.

A Cristiano Ronaldo se le escurrió otra posibilidad de gritar campeón con Al-Nassr. Este sábado cayó 1-0 ante Gamba Osaka por la final de la AFC Champions League Two (el segundo torneo continental de clubes asiáticos más importante, equivalente a la Copa Sudamericana), la cual se jugó en Riad en el estadio del elenco árabe.

Esto se dio apenas cuatro días después de que el cuadro auriazul quedara a 15 segundos de ganar la Saudi Pro League ante Al-Hilal, pero le empataron el partido en la última jugada y debió postergar el festejo hasta la última fecha, en la que necesitará un triunfo para coronarse.

El llanto de Cristiano Ronaldo tras perder la final La tristeza de Cristiano Ronaldo tras perder la final de la Champions de Asia X @realmadridfans Esta dura e inesperada caída fue un golpe demasiado grande de digerir para el Bicho, quien tras el pitazo final no pudo contener las lágrimas y se fue a los bancos. Allí fue captado por las cámaras de la transmisión oficial y se lo vio rompiendo en un llanto desconsolado, no pudiendo creer que todavía no se le haya dado la posibilidad de campeonar.

Fue tal la bronca y la frustración que le generó este nuevo traspié, que ni siquiera se presentó a la ceremonia de premiación en la cancha para recibir la medalla de plata. Allí estuvieron todos sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico, pero el astro luso fue el único ausente.

Cristiano Ronaldo no se presentó a la entrega de medallas Cristiano Ronaldo no se presentó a la entrega de medallas ESPN También llegaba a este sábado con la posibilidad de consagrarse campeón de la liga de Arabia Saudita sin jugar, ya que esta jornada se disputó la fecha 33 y anteúltima, la cual el equipo de Ronaldo había adelantado unas semanas antes. Si Al-Hilal no vencía al Neom SC, se resolvía el campeonato. Sin embargo, el cuadro de azul se impuso por 2-0.