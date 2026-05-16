La reacción de Cristiano Ronaldo tras perder otra final con Al-Nassr: del llanto a no ir a recibir la medalla
Cristiano Ronaldo no pudo ocultar sus lágrimas luego de que se le escapara un nuevo título y ni siquiera se presentó a la ceremonia de premiación.
A Cristiano Ronaldo se le escurrió otra posibilidad de gritar campeón con Al-Nassr. Este sábado cayó 1-0 ante Gamba Osaka por la final de la AFC Champions League Two (el segundo torneo continental de clubes asiáticos más importante, equivalente a la Copa Sudamericana), la cual se jugó en Riad en el estadio del elenco árabe.
Esto se dio apenas cuatro días después de que el cuadro auriazul quedara a 15 segundos de ganar la Saudi Pro League ante Al-Hilal, pero le empataron el partido en la última jugada y debió postergar el festejo hasta la última fecha, en la que necesitará un triunfo para coronarse.
El llanto de Cristiano Ronaldo tras perder la final
Esta dura e inesperada caída fue un golpe demasiado grande de digerir para el Bicho, quien tras el pitazo final no pudo contener las lágrimas y se fue a los bancos. Allí fue captado por las cámaras de la transmisión oficial y se lo vio rompiendo en un llanto desconsolado, no pudiendo creer que todavía no se le haya dado la posibilidad de campeonar.
Fue tal la bronca y la frustración que le generó este nuevo traspié, que ni siquiera se presentó a la ceremonia de premiación en la cancha para recibir la medalla de plata. Allí estuvieron todos sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico, pero el astro luso fue el único ausente.
Cristiano Ronaldo no se presentó a la entrega de medallas
También llegaba a este sábado con la posibilidad de consagrarse campeón de la liga de Arabia Saudita sin jugar, ya que esta jornada se disputó la fecha 33 y anteúltima, la cual el equipo de Ronaldo había adelantado unas semanas antes. Si Al-Hilal no vencía al Neom SC, se resolvía el campeonato. Sin embargo, el cuadro de azul se impuso por 2-0.
Por lo tanto, todo se resolverá en la última fecha. Al-Nassr, líder con 83 puntos, precisa ganarle como local a Damac para ser campeón sin depender de otros resultados. Si no lo consigue, necesitará que Al-Hilal, 2° con 81 unidades, no supere como visitante a Al-Fayha. En caso contrario, Cristiano volverá a quedarse con las manos vacías.