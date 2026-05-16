Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón: el Al Nassr perdió la final de la Champions League de Asia

Al-Nassr sufrió un nuevo golpe en la temporada tras perder 1-0 la final de la AFC Champions League Two frente a Gamba Osaka. El conjunto japonés se quedó con el título gracias a un gol de Deniz Hümmet en el primer tiempo y luego resistió la presión constante del elenco saudí en el Al-Awwal Park de Riad.

La derrota significó un nuevo golpe para Cristiano Ronaldo , que todavía no logró conquistar títulos desde su llegada a Arabia Saudita en enero de 2023. A pesar de las enormes expectativas generadas por su desembarco, el portugués continúa acumulando frustraciones en instancias decisivas y volvió a quedarse a las puertas de un trofeo internacional.

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Con esta caída, CR7 alcanzó su sexto subcampeonato consecutivo desde que viste la camiseta de Al Nassr. Dos finales perdidas corresponden a la Saudi Pro League, una a la Copa del Rey saudí, dos a la Supercopa local y ahora esta definición continental ante Gamba Osaka. Una racha inesperada para uno de los futbolistas más ganadores de la historia.

Durante el encuentro, el equipo saudí generó múltiples ocasiones para empatar el marcador, aunque careció de eficacia en los metros finales. Las situaciones más claras estuvieron en los pies de João Félix, quien primero estrelló un remate en el palo y luego desperdició un mano a mano sobre el cierre del partido. Cristiano Ronaldo tampoco pudo marcar diferencias y terminó otra noche cargada de frustración.

Video: el llanto de CR7 tras perder la final

La tristeza de Cristiano Ronaldo tras perder la final de la Champions de Asia X @realmadridfans

La revancha que tendrá Ronaldo en los próximos días

De todos modos, Al-Nassr todavía tiene una oportunidad para salvar la temporada. El próximo jueves disputará la última fecha de la liga local frente a Damac FC, mientras Al Hilal SFC visitará a Al Fayha FC. El equipo de Cristiano llega con dos puntos de ventaja y depende de sí mismo para conquistar la Saudi Pro League y ponerle fin a una sequía que ya lleva más de tres años y medio.