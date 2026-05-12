Cristiano Ronaldo estaba a 15 segundos de ser campeón con Al-Nassr, pero se lo empataron con un insólito gol

El Al-Nassr de Ronaldo vencía 1-0 a Al-Hilal y se alzaba con la Saudi Pro League, pero un insólito gol en contra en el último suspiro postergó la consagración.

Cristiano Ronaldo quedó a las puertas de ganar su primer título oficial con el Al-Nassr. Puntero en la Saudi Pro League, este martes vencía 1-0 a Al-Hilal, su inmediato perseguidor y único competidor en pie por el campeonato, y con ese resultado parcial le alcanzaba para coronarse en su cancha y ante su gente.

Sin embargo, cuando faltaban solo 15 segundos de los 8 minutos agregados para finalizar el encuentro, en un ataque del rival, el arquero Mohamed Simakan salió mal a cortar un centro y se terminó convirtiendo un insólito gol en contra que determinó el empate en la última jugada y postergando la consagración liguera, para la que toda la hinchada y jugadores estaban ya preparados para festejar.

A Al-Nassr se lo empataron en la última jugada A Al-Nassr se lo empataron en la última jugada A pesar de la frustración, la cual se vio reflejada en la cara de todos los futbolistas y parcialidad auriazul, el título liguero no está perdido y tiene altas chances de definirse la próxima fecha. Con solo un partido más por delante, el equipo del Bicho le saca 5 puntos de ventaja a los de azul, aunque estos todavía deben jugar dos encuentros.

Si en la última fecha (el 21 de mayo) Al-Nassr vence como local a Damac, será campeón de la Saudi Pro League sin depender de otros resultados. Pero si llegase a empatar o perder, deberá esperar que Al-Hilal no gane sus dos partidos, ya que los superaría y les permitiría a ellos ser los ganadores del torneo. Una semana antes, CR7 tendrá otra oportunidad de levantar un trofeo, ya que el sábado 16 jugará contra Gamba Osaka de Japón la final de la AFC Champions League.