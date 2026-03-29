La frase esperanzadora de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Japón, con un mensaje para Bearman

Horas después de la exigente carrera, donde terminó 16°, Franco Colapinto publicó un posteo y se encargó de analizar todo lo sucedido en Suzuka.

Franco Colapinto completó una carrera prolija en el Gran Premio de Japón, con algunos sobrepasos y sin perder posiciones en pista, pero el safety car lo volvió a privar de los puntos y quedó en el 16° lugar. Después de un domingo con sensaciones encontradas, el argentino eligió quedarse con lo positivo.

El posteo de Franco Colapinto tras el P16 en Japón Sin embargo, más allá del resultado, lo primero que hizo fue referirse al fuerte accidente de Oliver Bearman, quien perdió el control de su Haas y estuvo cerca de llevárselo puesto. “Feliz de que Ollie esté bien después de su gran choque”, posteo el piloto de Alpine en su cuenta de Instagram, dejando en claro la preocupación que generó la brutal maniobra.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá un parate inesperado por la suspensión de los Grandes Premios de abril en Medio Oriente: no habrá carreras en Baréin ni tampoco en Arabia Saudita. Una pausa que puede ser determinante para reordenar ideas dentro de la escudería francesa.

En ese sentido, Colapinto dejó atrás el circuito de Suzuka y miró hacia adelante con un mensaje más que optimista: “Lo mejor??? Tenemos un mes para rever todo y entender qué pasó este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy falta que algo haga click pero todo bien, ya va a llegar. Gracias Japón y gracias a los argentinos que se acercaron!! Nos vemos pronto”.