Godoy Cruz: un arranque con tropiezos, pero con la voluntad para seguir adelante

En la primera fecha de la temporada, Godoy Cruz dejó claro que, por momentos, intentó jugar al fútbol de la misma manera que lo hacía en la Primera División. Se vio la intención de dominar la pelota, hacer circular el juego y tratar de encontrar siempre el pase corto. Sin embargo, la realidad de la Primera Nacional se impuso rápidamente. Aquí se juega distinto, con mayor verticalidad, menos espacio y una intensidad que no perdona el exceso de toques ni los firuletes.

Godoy Cruz, liderado por el Indio Fernández, en el juego, no logró imponer su estilo durante gran parte del encuentro, pero tampoco se derrumbó ante la adversidad. A pesar de las dificultades, hubo una reacción positiva que permite ser optimistas de cara al futuro.

La voluntad del plantel y el empuje de la gente, que siempre estuvo presente en las tribunas, fueron claves para darle al equipo la fuerza necesaria para remontar el partido y mostrar que, aunque el camino es largo, no se darán por vencidos.

Es cierto que en los primeros 90 minutos se vieron aspectos a mejorar. El gol de Bolívar, que llegó tras una clara desconcentración defensiva, fue un claro ejemplo de las falencias a trabajar. Un error de marca en un dos contra uno (o tres contra uno, si contamos a Ramírez) dejó a la defensa a merced del rival.

Ese tipo de detalles deben corregirse si Godoy Cruz quiere pelear arriba. En la Primera Nacional no hay margen para los errores, y los puntos que se pierden hoy no se recuperan mañana.

Sin embargo, al igual que en la vida misma, no todo es un sprint. A veces, los comienzos son torpes y desordenados, pero lo importante es tener la capacidad de reajustarse y aprender de los tropiezos.

Godoy Cruz Ciudad Bolívar 2026 Matías Ramírez encara ante la marca de Paredes. El extremo de Godoy Cruz fue uno de los más incisivos durante el primer tiempo. Alfredo Ponce /MDZ

EL Expreso y una carrera larga



Es como cuando un atleta empieza a entrenar después de un largo descanso: no siempre se corre al mismo ritmo, pero con trabajo y perseverancia, los resultados empiezan a llegar. Godoy Cruz tiene todo para adaptarse rápidamente a esta nueva categoría. La temporada es larga, y aún hay tiempo para corregir errores y mejorar.

Como decía el filósofo Epicteto: "No son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas." Godoy Cruz, como equipo, tiene la oportunidad de reconfigurar su perspectiva, aprender de sus fallos y salir más fuerte en cada nuevo desafío. Lo que importa hoy no es el tropiezo, sino la actitud para levantarse y seguir luchando.

El arranque no fue el esperado, es cierto, pero eso no quiere decir que no se pueda volver a encontrar el camino.



La temporada recién empieza, y con ella, la posibilidad de redimir esos puntos perdidos. Lo que importa ahora es que la mentalidad está en su lugar: trabajo, esfuerzo y el compromiso de cada jugador, como el de su gente, que no dudó en colmar l Feliciano Gambarte una vez más para demostrar que en Godoy Cruz se juega con el corazón.