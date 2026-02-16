Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: cómo está la carrera hacia los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a marcar y estiró su ventaja en la tabla histórica, mientras el argentino inicia una nueva temporada condicionado por una lesión.

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encontró un nuevo eje de discusión: quién llegará primero a los 1.000 goles oficiales como profesional. Después de más de 15 años compitiendo por títulos individuales y colectivos, ahora la atención se centra en una cifra que simboliza longevidad, vigencia y eficacia.

El delantero portugués volvió a sumar minutos con Al-Nassr y respondió con lo que mejor sabe hacer: goles. Su anotación ante Al-Fateh no solo aportó tres puntos clave en la pelea por el campeonato, sino que también lo dejó con 962 conquistas oficiales en su carrera. El líder del torneo saudí, Al-Hilal, sigue siendo el principal obstáculo en la tabla, pero en el plano personal Cristiano mantiene un ritmo sostenido.

Cristiano Ronaldo levantó su protesta y marcó ante Al Fateh Cristiano Ronaldo levantó su protesta y marcó ante Al Fateh. @thmanyahsports Con 38 tantos por delante para alcanzar la marca histórica, el portugués depende principalmente de su continuidad física y de la cantidad de partidos que dispute en la temporada. Si sostiene su promedio actual, la barrera podría romperse antes de lo previsto.

Cristiano Ronaldo Al-Nassr Cristiano Ronaldo volvió a jugar en Al-Nassr y convirtió un gol. Foto: @AlNassrFC Lionel Messi arranca el año con otro escenario Del otro lado del Atlántico, Messi se prepara para comenzar un nuevo calendario con Inter Miami en la Major League Soccer. El argentino suma 896 goles oficiales y necesita 104 para ingresar al club de los cuatro dígitos.

La diferencia actual es considerable, pero el rosarino todavía tiene margen competitivo. Su desafío pasa por recuperar continuidad tras una lesión y encontrar regularidad en un torneo con menor carga de partidos que las grandes ligas europeas. El interrogante no es solo si llegará, sino en cuánto tiempo podría hacerlo.