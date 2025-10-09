Videos: los planteles de River, San Lorenzo, Estudiantes y Vélez realizaron un minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en el comienzo de sus prácticas

Algunos equipos como River, el Pincha, el Ciclón y el Fortín se sumaron a los homenajes por el fallecimiento del histórico entrenador de 69 años.

El plantel de River, encabezado por Marcelo Gallardo, realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo.

El fútbol argentino está de luto: el pasado miércoles por la tarde noche, Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, falleció a sus 69 años por un paro cardiorespiratorio en su hogar junto a una de sus hijas. De esta manera, el fútbol pierde a una de las personas más emblemáticas y humildes no solo por los títulos que consiguió sino también por el legado que dejó.

Ante esta triste noticia, el cuadro de la Ribera puso a disposición el haul de la Bombonera para que este jueves a partir de las 10 se lleve a cabo el último adiós al entrenador que consiguió la Copa Libertadores 2007 con el Xeneize. Esto estará disponible hasta las 22 y cualquier persona puede ir hasta Brandsen 805 para despedir a Miguelo.

Miguel Ángel Russo legado récord e histórico Cinco clubes campeones, una Copa eterna y una vida de lucha. La leyenda de Miguel Ángel Russo no se borrará jamás. @Libertadores River, San Lorenzo y Estudiantes realizaron minutos de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo Además de este gran gesto de Boca, otros clubes también se sumaron a los homenajes hacia Miguel Ángel Russo. El primero de ellos fue River, quien antes de comenzar la práctica matutina de este jueves por la mañana, todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados se juntaron en la mitad de la cancha, se abrazaron e hicieron un respetuosos minuto de silencion en memoria del DT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1976289609416937483&partner=&hide_thread=false En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador. pic.twitter.com/xydYhH00zA — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2025 Otro de los que recordó a Russo fue Estudiantes de La Plata, club donde es un emblema y en el cual consiguió el ascenso en 1994. El plantel comandado por Eduardo Domínguez también llevo a cabo un minuto de silencio y lo compartió en sus redes sociales con un gran mensaje en memoria del histórico entrenador: "El sentido minuto de silencio de nuestro plantel profesional en memoria de Miguel Ángel Russo, quien perdurará eternamente en cada rincón de Estudiantes y será ejemplo para todos los que defiendan nuestra camiseta".

El minuto de silencio en Estudiantes de La Plata en memoria de Miguel Ángel Russo (Créditos: @EdelpOficial) Por su parte, San Lorenzo de Almagro, club que Miguel Ángel Russo dirigió en dos oportunidades (2008 y 2024) también se sumó al homenaje y realizó un emotivo minuto de silencio encabezado por el entrenador, Damián Ayude.