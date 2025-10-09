Tras la muerte del histórico entrenador de 69 años, la AFA comunicó una medida con los partidos de este fin de semana.

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo, a sus 69 años, pegó en todos los amantes del fútbol. El entrenador de Boca había luchado durante años contra una dura enfermedad, que enfrentó con la misma entereza con la que dirigía desde el banco. Finalmente su corazón dijo basta en la tarde del miércoles 8 de octubre y el DT perdió la vida, producto de un paro cardiorrespiratorio mientras transitaba una internación domiciliaria en su casa.

De esta manera, el mundo del fútbol pierde a un ejemplo como persona. No solo por lo que consiguió como futbolista y entrenador, sino también por todas las enseñanzas que dejó su legado, su huella imborrable de trabajo, humildad y pasión, y sobre todo su amor por el fútbol, ya que según sus propias palabras su cabeza se disparaba "atrás de una pelota”.

La decisión de la AFA tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo Tras conocerse la triste noticia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una contundente decisión: habrá un minuto de silencio en todos los partidos de todas las categorías y divisiones que se disputen desde este jueves 9 de octubre hasta el domingo 12.

La Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo.



https://t.co/VrjZVMdFKM pic.twitter.com/VIDkoXq7qc — AFA (@afa) October 9, 2025 Además, el ente madre del fútbol argentino publicó un comunicado despidiendo a Miguel Ángel Russo: "El día de hoy, con mucho dolor, recibimos la triste noticia del fallecimiento del Señor Miguel Ángel Russo, ejemplo de un profesional dedicado a dar lo mejor en el día a día, en el lugar que le tocara actuar. Pero, principalmente, para todos los que tuvieron el enorme honor de conocerlo, hemos perdido a una gran persona y amigo", comenzó.

Luego, anunció la decisión de hacer un minuto de silencio en todas las canchas donde se juegue algún partido a partir de este jueves hasta el domingo: "En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana (jueves) y hasta el domingo 12 de octubre próximo. Querido Miguel, el Fútbol argentino te despide envuelto en un profundo pesar. Q.E.P.D (Que en paz descanses)".