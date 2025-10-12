Pronóstico en México: lluvias torrenciales en el norte y una nueva baja presión

El frente frío número 6 y los remanentes de Raymond provocarán intensas tormentas en el norte de México , mientras el sur permanece bajo vigilancia por una posible formación ciclónica, informó la Conagua.

Las lluvias más intensas del fin de semana se concentrarán este domingo 12 de octubre en el noroeste de México, donde el avance del frente frío número 6 —una nueva masa de aire polar— y los remanentes de la tormenta Raymond provocarán tormentas torrenciales, caída de granizo y vientos fuertes. Según la Conagua, el sistema afectará principalmente a Sonora y Chihuahua, con precipitaciones que podrían superar los 200 milímetros en algunas zonas.

La interacción entre la nubosidad de Raymond, el frente frío, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura mantendrá el ambiente inestable y con riesgo de inundaciones en amplias áreas del norte del país.

El fenómeno —conocido como frente frío número 6 porque se trata de la sexta masa de aire polar que ingresa al territorio mexicano en la temporada— provoca un choque entre aire frío del norte y aire cálido y húmedo del país, generando descenso de temperatura, fuertes vientos y lluvias persistentes .

Mientras tanto, la onda tropical número 37 se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, en interacción con la vaguada monzónica y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán. Estas condiciones darán lugar a lluvias fuertes y chubascos en el sur y sureste de México, con precipitaciones muy fuertes en Chiapas, donde se monitorea la posible formación de una zona de baja presión con desarrollo ciclónico al sur del litoral.

La Conagua alertó por una posible baja presión frente a Chiapas y Oaxaca, mientras el norte de México enfrenta condiciones de temporal severo.

En los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén tormentas dispersas, mientras que en el centro y occidente del país, el ingreso de humedad desde ambos océanos mantendrá el cielo nublado con chubascos intermitentes.

Vientos, oleaje y temperaturas extremas

El viento más intenso se registrará en el golfo de California y en las costas de Sonora y Sinaloa, con rachas de hasta 70 km/h. Además, se esperan olas de 2 a 3 metros de altura en el Pacífico mexicano, desde Baja California Sur hasta Chiapas, lo que podría afectar la navegación y actividades marítimas.

Las temperaturas más altas del día se concentrarán en el noroeste, con máximas de 40 °C en Sonora, Chihuahua y Coahuila, mientras que en el resto del país oscilarán entre 30 y 35 °C. En contraste, las zonas serranas de Baja California y el altiplano central tendrán mínimas cercanas a 0 °C durante la madrugada del lunes, con posibilidad de heladas ligeras.

Temperaturas estimadas para el domingo 12 de octubre