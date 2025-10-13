Así le fue a Exatlón México en la pelea por el rating

Para liderar el rating, Azteca UNO emite Exatlón México, el reality deportivo que se transmite desde 2017.

La dura pelea por el rating no cesa. Todos los canales quieren liderar los números y apuestan todo a sus producciones. En el caso de Azteca UNO, la señal confía en Exatlón México. Es un reality show deportivo transmitido desde 2017.

El ciclo enfrenta a dos equipos, generalmente conformados por atletas profesionales y celebridades, en una serie de competencias físicas y mentales. Cada temporada se desarrolla en una ubicación tropical, y los participantes viven aislados, sin comodidades, mientras compiten por mantenerse en la competencia.

exatlon-mexico-home.jpg RATING. Exatlón México. Las pruebas diarias incluyen circuitos de velocidad, fuerza, puntería y estrategia, donde los participantes acumulan puntos individuales y por equipo. A lo largo de la semana, los equipos se enfrentan para obtener beneficios como comida, descanso o comunicación con sus familiares. Los domingos se celebra la eliminación, en la que dos competidores del mismo equipo se enfrentan en un duelo para permanecer en la competencia.

Exatlón México ha ganado popularidad por su enfoque en el deporte y la superación personal. A lo largo de sus múltiples temporadas, ha contado con figuras destacadas como Aristeo Cázares, Mati Álvarez y Ernesto Cázares.