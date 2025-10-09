Rating: cómo le fue a Canal 5 con Cobra Kai

En búsqueda de liderar el rating, Canal 5 apuesta a Cobra Kai en uno de los horarios centrales. ¿Qué pasó con los números?

La pelea por el rating no para y para ganar la contienda, Canal 5 apuesta en uno de los horarios centrales a Cobra Kai. Es una serie de televisión estadounidense de comedia dramática de artes marciales y una secuela de las películas originales de The Karate Kid creadas por Robert Mark Kamen.

La tira retoma la historia de los largometrajes, pero ubicada décadas después de los eventos originales. Se centra en Johnny Lawrence, el antiguo rival de Daniel LaRusso, quien decide reabrir el dojo Cobra Kai para enseñar karate a una nueva generación. Esto desata una serie de conflictos y desafíos tanto personales como deportivos.

La serie explora temas de redención, amistad y rivalidad, mostrando que las personas pueden cambiar y crecer, sin importar su pasado. Johnny, que en su juventud fue visto como el "villano", es presentado aquí con más profundidad, mostrando sus luchas personales y su deseo de mejorar como persona y como mentor. Por otro lado, Daniel también enfrenta sus propios problemas, y su relación con Johnny evoluciona a lo largo de la serie.

La sexta temporada de Cobra Kai estará disponible en julio. RATING. Cobra Kai Uno de los grandes atractivos de Cobra Kai es cómo combina nostalgia con elementos modernos. Los fanáticos de las películas originales disfrutan de ver a los personajes clásicos, mientras que las nuevas generaciones se sienten atraídas por los jóvenes protagonistas y sus historias. Además, la serie mezcla acción con drama y comedia, logrando un equilibrio que mantiene el interés episodio tras episodio.