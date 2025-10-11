Infonavit: cómo usar tu crédito para renovar y mejorar tu hogar

El Infonavit ofrece un crédito que permite a los trabajadores financiar reparaciones, remodelaciones y mejoras en su vivienda, con trámites sencillos.

Renovación, pintura, instalaciones y más: todo lo que se puede financiar a través de Infonavit.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece un esquema de crédito que permite a los empleados que cumplen ciertos requisitos acceder a un financiamiento de hasta 160 mil pesos. Este crédito, conocido como Mejoravit, está destinado a reparaciones, mejoras o remodelaciones en las viviendas, facilitando a los derechohabientes invertir en su hogar sin intermediarios.

¿Qué se puede hacer con Mejoravit? El programa permite financiar una amplia variedad de mejoras, como:

Fugas de agua o gas, arreglos de sanitarios y calentadores.

Instalación de ventiladores o aire acondicionado, paneles solares y bombas de agua.

Colocación de mosquiteros, ventanas y cancelería, así como cambios de pisos y cocina.

Pintura interior y exterior, resanes de muros y arreglos de fachadas.

Jardinería, desazolve, instalación de fosa séptica y cambios de instalaciones de agua, gas o electricidad. El crédito se entrega directamente en la cuenta bancaria del solicitante, permitiendo comprar materiales donde elija y garantizando que no haya comisiones ni intermediarios.

El crédito hipotecario sigue despertando fuerte interés en el último tiempo y la tendencia se consolida en 2025. Foto: Shutterstock Crédito directo de Infonavit para mejoras en tu vivienda. Foto: Shutterstock Requisitos para acceder al crédito Para acceder al crédito, los solicitantes deben cumplir algunos requisitos básicos. Es necesario contar con al menos 1,080 puntos de precalificación en Infonavit y tener un mínimo de cuatro meses de antigüedad en el empleo actual. Además, no se debe contar con otro crédito vigente del Infonavit. Entre la documentación requerida se encuentran la identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio reciente, estado de cuenta bancario, la solicitud de inscripción y el presupuesto de la mejora a realizar, los cuales deben cargarse en Mi Cuenta Infonavit.