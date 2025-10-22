Lluvias, viento y calor: así estará el clima en México este miércoles

El pronóstico para este miércoles en México anticipa lluvias al sur, vientos en el norte y temperaturas que aún superarán los 35°.

El clima en México mostrará contrastes: lluvias intensas en el sur y calor en el noroeste.

El pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre anticipa un día de contrastes en México, con lluvias en el sur y sureste, viento en el norte y temperaturas elevadas en varias regiones del país. Los sistemas meteorológicos en interacción mantendrán el ambiente húmedo, nublados en aumento y un leve descenso térmico en zonas del noroeste.

Una zona de baja presión y una vaguada en altura seguirán generando lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. En estas regiones también se espera oleaje de hasta 2.5 metros, especialmente sobre el golfo de Tehuantepec.

Sur húmedo y norte ventoso En el sur y sureste de México, la presencia de una nueva onda tropical sobre Guatemala y el sur de Chiapas reforzará el temporal de lluvias, afectando también zonas de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las precipitaciones podrían extenderse durante la tarde y noche, con acumulados que podrían alcanzar los 75 mm en puntos aislados.

Mientras tanto, en el noroeste, una vaguada en niveles medios y la corriente en chorro subtropical provocarán rachas de viento de hasta 60 km/h en Sonora y Chihuahua, además de un descenso moderado de las temperaturas en Baja California.

image Precipitaciones acumuladas hasta el domingo en México Conagua El centro del país y la península En el centro del territorio mexicano, los canales de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico dejarán chubascos intermitentes en Puebla, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día.