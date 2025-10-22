Lluvias, viento y calor: así estará el clima en México este miércoles
El pronóstico para este miércoles en México anticipa lluvias al sur, vientos en el norte y temperaturas que aún superarán los 35°.
El pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre anticipa un día de contrastes en México, con lluvias en el sur y sureste, viento en el norte y temperaturas elevadas en varias regiones del país. Los sistemas meteorológicos en interacción mantendrán el ambiente húmedo, nublados en aumento y un leve descenso térmico en zonas del noroeste.
Una zona de baja presión y una vaguada en altura seguirán generando lluvias fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento. En estas regiones también se espera oleaje de hasta 2.5 metros, especialmente sobre el golfo de Tehuantepec.
Sur húmedo y norte ventoso
En el sur y sureste de México, la presencia de una nueva onda tropical sobre Guatemala y el sur de Chiapas reforzará el temporal de lluvias, afectando también zonas de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las precipitaciones podrían extenderse durante la tarde y noche, con acumulados que podrían alcanzar los 75 mm en puntos aislados.
Mientras tanto, en el noroeste, una vaguada en niveles medios y la corriente en chorro subtropical provocarán rachas de viento de hasta 60 km/h en Sonora y Chihuahua, además de un descenso moderado de las temperaturas en Baja California.
El centro del país y la península
En el centro del territorio mexicano, los canales de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico dejarán chubascos intermitentes en Puebla, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día.
En la península de Yucatán, el ambiente se mantendrá caluroso, pero con probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas por la tarde, especialmente en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde también podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
Temperaturas y panorama del clima en ciudades de México
El contraste térmico será notorio: las máximas alcanzarán los 40° en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Yucatán, mientras que las mínimas bajarán hasta 0° en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Ciudades principales:
- Ciudad de México: máxima 23° | mínima 12° | cielo nublado con chubascos aislados.
- Guadalajara: máxima 30° | mínima 18° | posibles lluvias vespertinas.
- Monterrey: máxima 31° | mínima 20° | cielo parcialmente despejado.
- Veracruz: máxima 28° | mínima 22° | lluvias fuertes y viento del norte.
- Oaxaca: máxima 30° | mínima 20° | lluvias muy fuertes y oleaje elevado.
- Tuxtla Gutiérrez: máxima 31° | mínima 22° | tormentas intensas.
- Mérida: máxima 33° | mínima 25° | ambiente cálido y lluvias aisladas.
- Cancún: máxima 31° | mínima 26° | lluvias con descargas eléctricas.