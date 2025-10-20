Una cadena de comida rápida de Argentina acelera su expansión y prepara su desembarco en México y Chile

La cadena argentina de comida rápida Milanga continúa su vertiginosa expansión y se prepara para dar el salto internacional . Fundada en 2020 y especializada en sándwiches de milanesa, la marca cerrará el 2025 con 12 locales operativos y proyecta alcanzar las 20 sucursales hacia fines de 2026, en el marco de un ambicioso plan de crecimiento nacional e internacional.

Durante el último año, la compañía creció un 30% en cantidad de empleados , alcanzando los 300 trabajadores entre su planta de producción y los locales comerciales. En paralelo, renovó alianzas con Coca-Cola y McCain , dos de los gigantes globales del sector alimenticio, y avanzó con acuerdos de masterfranquicia para desembarcar próximamente en México y Chile .

“Nuestro crecimiento no se mide solo en cantidad de locales. Cada apertura es una oportunidad para generar empleo y reafirmar nuestro compromiso con hacer las cosas bien. Buscamos ubicaciones de alto tránsito y visibilidad, donde la marca pueda seguir creciendo y consolidando su presencia”, explicó Agustín Ghio, socio de Milanga.

Durante 2025, la empresa inauguró dos nuevos locales, en La Plata (marzo) y San Justo (agosto), y ya cuenta con otros tres en obra, incluyendo un segundo punto en el Shopping San Justo , cuya apertura está prevista para noviembre. Con estas incorporaciones, Milanga alcanzará 12 locales antes de fin de año y apunta a llegar a 15 en marzo de 2026.

El plan de crecimiento incluye también nuevas aperturas en shoppings y zonas estratégicas del interior del país , priorizando puntos de consumo urbano de alta circulación. Además, la compañía incorporó una Gerente de Expansión y fortaleció su estructura interna con perfiles especializados para consolidar su proceso de profesionalización y crecimiento a través del modelo de franquicias.

Producción, delivery y alianzas estratégicas

Desde su planta propia de 1.800 metros cuadrados en Pompeya, con capacidad para abastecer a más de 100 sucursales, Milanga produce tanto para su red como para otras marcas nacionales del rubro gastronómico.

El canal de delivery también muestra un crecimiento sostenido, impulsado por la demanda en plataformas como Rappi y PedidosYa, y por la implementación de locales más compactos que reducen la inversión inicial para los franquiciados.

milanga Instagram/@milangaco

“El desempeño en este canal se complementa con la nueva estrategia de locales más eficientes, adaptados a las tendencias del consumo urbano”, agregó Ghio.

Rumbo a la internacionalización

El plan de expansión internacional de Milanga avanza con fuerza. La empresa trabaja en acuerdos de masterfranquicia para México, y espera replicar el modelo en Chile, dos mercados clave para su desarrollo regional.

“Estamos listos para cruzar fronteras. El modelo de Milanga es 100% exportable. Queremos llevar el sándwich de milanesa al mundo y desarrollar una propuesta de fast food 100% argentina”, concluyó Ghio.