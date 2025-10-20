Los bonos bajan hasta 1,9% en Wall Street mientras que las acciones cotizan mixtas

Luego de conocerse el comunicado oficial del Banco Central por un acuerdo por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, los bonos caen en Wall Street mientras que las acciones cotizan mixtas.

Los bonos en Nueva York revierten las subas iniciales y cotizan con mayorías en rojo: Global 2029 (-1,9%) y el Bonar 2029 (-1,2%) son los títulos que registran los mayores retrocesos.

Los bonos bajo legislación local operan mixtos, con caídas de hasta 2,1%, como el caso del Global 2046.

En la plaza local, el Merval refierte su avance inicial y cae 0,8%. Mientras que las acciones del panel líder cotizan mayorías de subas, tracciondas por Ternium (+4,2%).

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, presentan cotizaciones mixtas, con rojos en Edenor (-3%), Transportadora Gas del Sur (-2,4%), YPF (-2,4%) y Pampa Energía (-2,3%).

Continúa la presión sobre el dólar

En el mercado cambiario, la presión sobre el dólar continúa luego de cerrar la semana pasada al alza pese a las intervenciones del Tesoro de EE.UU.

El dólar oficial mayorista cotiza sub2 $ 20 hasta los $ 1.470, en el segmento trepá hasta $ 1.495 en la pizarra del Banco Nación, una suba diaria de $ 20. El blue se vende a $ 1.490.

Por el lado de las cotizaciones de los tipos de cambio financieros, el MEP se negocia a $ 1.533,62 y el CCL a $ 1.548,94.