La reacción del dólar oficial y el blue tras firmar el swap con Estados Unidos

El dólar oficial aumentó 20 pesos este lunes y actualmente cotiza a $1.495. Por su parte, el dólar blue subió $5 y cotiza a $1.490 para la venta. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por US$20.000 millones vía un swap de monedas. "Este acuerdo fortalece la capacidad para responder ante episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales", enfatizaron.

Por el lado de los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.534 y el contado con liqui a $1.544.

Milei y mensajes confusos con Trump En declaraciones que generaron un fuerte impacto político y económico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está evaluando retomar la compra de carne vacuna argentina. La posible reapertura del mercado estadounidense fue presentada como un gesto de apoyo hacia el Gobierno de Javier Milei, aunque vino acompañada de una descripción drástica sobre la situación del país: "Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo", afirmó el republicano desde el avión presidencial Air Force One.