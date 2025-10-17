Se dispararon el dólar MEP y el CCL, mientras el dólar oficial marca el nivel más alto en un mes

En lo que fue otra jornada muy caliente en el mercado cambiario, el dólar oficial subió $45 en la jornada, para terminar cotizando en el Banco Nación a $1425 para la compra y $1475 para la venta. Pero la nota destacada de la rueda fue la disparada de los dólares financieros que cruzaron la barrera de los $1500.

Así, el dólar MEP o Bolsa avanzó 4,6% hasta tocar los $1541,49, mientras que el Contado con Liquidación quedó en $1543,69, marcando una suba de 3,5%.

Por su parte, el dólar blue subió 1,37%, cotizando en la mayoría de las cuevas del Microcentro porteño a $1465 para la compra y $1485 para la venta, paradójicamente por debajo de los $1490, el nivel que marcaban en las pantallas algunos bancos privados, en ese spread que suelen tener respecto de la cotización oficial en el Banco Nación.

Como fuere, lo que dominó la jornada fue el nerviosismo y la falta de certezas de qué va a pasar con el régimen cambiario de bandas de flotación. Esto incluso a pesar del apoyo explícito que viene brindando en los últimos días el gobierno de Estados Unidos, en la palabra de su presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En esa estrategia el Tesoro de Estados Unidos ya compró pesos por más de 530 millones de dólares, sin embargo, la presión no cede. La clave es la necesidad de acumular reservas, que viene pidiendo el Fondo Monetario Internacional, aunque eso no puede lograrse en medio de un mercado dominado por la dolarización de carteras previa a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Desplome de bonos

En este escenario, se registró este viernes una fuerte y generalizada caída de los bonos soberanos en dólares, que registraron pérdidas de hasta 4,1%, como el Global 2041, mientras que los títulos de referencia como los Bonares y Globales 2029 y 2030 registraron pérdidas de entre 2,7% y 3%

Distinto fue el desempeño de las acciones en la Bolsa porteña, con subas de hasta 7,7% en las acciones de Aluar, más del 6% en los papeles de Telecom y Banco Supervielle, mientras que Ternium subió 4,8%, Banco Macro 5,3% y Cresud 4,6%.

ADR en Wall Street

Los ADR de acciones argentinas en Wall Street, en tanto, tuvieron resultados mixtos, con subas de 3,13% en Banco Supervielle, Globant 2,10%, Telecom Argentina 1,87% y Corporación América 1,52%.

Con números en rojo quedaron Grupo Financiero Galicia (-2,17%), BBVA (-1,98%), Pampa Energía (-1,88%), Central Puerto (-1,76%) e YPF (-1,19%).