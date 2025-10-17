Fuerte suba del dólar: creció $50 este viernes pese al nuevo apoyo de Estados Unidos

Pese a los últimos anuncios y a que Estados Unidos ha seguido comprando pesos, interviniendo el mercado argentino, según indicó Scott Bessent ; el dólar oficial y el dólar blue siguieron en alza este viernes. Es el cierre de una semana muy importante en términos económicos luego de la reunión Javier Milei-Donald Trump.

En concreto, dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $50 respecto del cierre de ayer.

A pesar del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, la divisa no logró contener su precio y se disparó $50, registrando un precio máximo de $1.485 durante la jornada.

Antes de la apertura de los mercados, Bessent lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina.

Dijo que el Tesoro “está monitoreando a los mercados” y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

Confirmó, además, que ese organismo sigue comprando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de lo que se denomina “blue chip swap”, que es un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una suba de 1,3% en la jornada.

El mayorista, por su parte, se ubicó en $1.455 con una suba del 3,9%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.489,09 para el techo y $939,59 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 4,1% hasta $1.533,82, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 3,8% hasta los $1.548,02.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$41.701 millones.