Los candidatos del peronismo se sumaron a la marcha de los jubilados en Mendoza con críticas a Milei

Como cada miércoles, jubilados de Mendoza realizaron una ronda para apoyar la marcha que se desarrolla a nivel nacional en el Congreso de la Nación, en reclamo contra las políticas de Javier Milei . En esta ocasión contó con la presencia de los candidatos a diputados nacionales del Frente Justicialista Mendoza, Emir Félix y Marisa Uceda .

Se trata de la edición número 87 de los rondines que llevan a cabo los jubilados autoconvocados todos los miércoles en la plaza San Martín de Ciudad, en reclamo por mejores condiciones salariales. Lo implementan en sintonía con las protestas que se replican en el resto del país. En Buenos Aires, como ocurrió en otras oportunidades, se desarrolló en un contexto de incidentes.

Los dirigentes peronistas llegaron al espacio verde capitalino y recibieron un petitorio firmado por los referentes del espacio, muchos de los cuales se encuentran nucleados en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen).

En este contexto, Félix aseguró que Argentina debe tener un Estado "necesario" que atienda las necesidades de los jubilados . "Fíjense que el Gobierno de Milei desatiende tanto a los jubilados como a nuestros niños. Estamos ante una situación delicada. Por eso caminamos hoy y decimos que le queremos poner un límite al fanatismo y a la locura. Se trata de definir en qué modelo de país queremos vivir", aseguró.

"Decidimos elegir el camino más complejo, pero no queríamos dejar de tener contacto directo con los mendocinos. Hemos escuchado a empresarios, trabajadores, agricultores, comerciantes, industriales, prestadores turísticos, jóvenes, jubilados, personas que sufren alguna discapacidad y familiares, profesionales de la salud, entre muchos más. Hemos escuchado a todos. Ese era el camino que necesitábamos para palpar una realidad que los datos fríos no dan. Quisimos conocer de cerca la realidad de miles de mendocinos y así pudimos determinar los altos niveles de angustia y preocupación que existe en diferentes sectores de la provincia", aseguró.

Por su parte, la candidata Marisa Uceda aseguró estar en "defensa" de los derechos de los jubilados y de las jubiladas. "Básicamente a restablecer la movilidad jubilatoria, a restablecer la moratoria, a exigir que no se los reprima más cada miércoles en el Congreso y avanzar en una ley de salud integral para los jubilados para que no queden a tiro de decreto de resolución de infames como los que están hoy en el PAMI y que les saquen el acceso a los remedios".