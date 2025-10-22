"Ella tenía miedo del viaje": rompió el silencio una amiga de Juana, la jubilada que desapareció en Chubut

Una amiga de Juana Inés Morales brindó detalles sobre la relación de su amiga con Pedro. También, se refirió a una de las hipótesis.

El país entero se encuentra conmocionado por la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69). Este miércoles se llevó a cabo un nuevo operativo de rastrillaje. Participan equipos de rescate, bomberos voluntarios, personal policial y brigadistas.

En las últimas horas, Lucrecia Galgano, amiga de la jubilada de 69 años, habló con los medios y brindó nuevos detalles. “Nosotras hemos salido a caminar y Juana se agitaba. Más de una cuadra no caminaba”, mencionó Galgano, en diálogo con ADN Sur.

El relato de la amiga de la jubilada desaparecida sobre el vínculo con Pedro En cuanto a la relación de Juana y Pedro, Galgano señaló: “Ella me había comentado que había conocido a este hombre hace 2 meses. Se conocieron en una peña y ahí empezaron a mantener contacto, y se pusieron de novios”. Y agregó: “Ella estaba muy feliz, muy enamorada. Pensaba en mudarse con él”.

Por otro lado, reveló que Juana le tenía miedo a hacer un viaje largo con Pedro. “Ella me dijo, ‘Amiga, yo tengo miedo porque él es grande, la ruta es muy larga‘“, mencionó.