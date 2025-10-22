Doble crimen de Reconquista: quién es el empresario acusado de haber matado a su expareja y al novio

La ciudad de Reconquista permanece conmocionada por el doble crimen que involucra al empresario Hernán Efraín Imhoof, de 45 años, detenido por el asesinato de su expareja , Carol María Aldana Mora, de 21 años, y del actual novio de ella, Martín Amílcar Blanco, de 36.

Según se informó, el crimen ocurrió luego de una fiesta en la casa del mismo Imhoof, que se extendió desde el viernes hasta el domingo. En ella, participaron cinco personas y hubo consumo de drogas y, en ese contexto, el acusado habría asesinado a su exnovia y al actual novio de ella.

Imhoof es un empresario de 45 años, dueño de una fábrica de aberturas de aluminio. Su mamá, Nilda Goi, tras la muerte de su marido, formó pareja con Gabino Bosch, uno de los empresarios rurales más importantes del norte santafesino. De esta forma, Imhoof contó con los recursos para montar su propia industria sobre calle Primera Junta.

Con su primera esposa tuvo tres hijos. Según informó el medio local Reconquista Hoy, ella también podría dar detalles sobre el perfil del acusado, ya que habría habido antecedentes de violencia de género.

El suceso se dio a conocer a partir de la llamada que realizó la madre del acusado a la policía, tras escuchar la estremecedora confesión de su hijo: “Me mandé una cagada”.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda de la calle Misiones al 2700, encontraron el cuerpo de Blanco con tres disparos: dos en el hombro derecho y uno en la espalda. En el lugar secuestraron tres armas de fuego y varias vainas.

Horas después, el cuerpo de Mora fue hallado a la vera de la Ruta Provincial 31, en una zona rural de Avellaneda. Estaba semidesnudo y envuelto en frazadas. Las autopsias confirmaron tres heridas de bala en ambas víctimas y una fractura craneana en la joven.

El caso es investigado por los fiscales Sebastián Galleano, Juan Marichal y Luciana Chiavarini, bajo la coordinación del fiscal regional Rubén Martínez. Se analiza si el hecho se trató de un femicidio y si hubo premeditación. Con respecto a los otros participantes de la fiesta, fueron demorados y finalmente liberados, aunque se secuestraron sus teléfonos.