Se conocieron estremecedores detalles del doble crimen de Reconquista

Hernán Efraín Imhoff (48) está acusado de haber asesinado a Carol María Aldana Mora (21) y a Martín Amílcar Blanco (36). Qué hizo con los cuerpos.

En las últimas horas, se conocieron macabros detalles del doble crimen de Carol María Aldana Mora (21) y Martín Amílcar Blanco (36), quienes habrían sido asesinados por el empresario Hernán Efraín Imhoff (48), quien se encuentra detenido y acusado por el delito de “doble homicidio agravado”.

Los escalofriantes detalles del doble crimen La principal hipótesis que manejan los investigadores es que Imhoff habría organizado una fiesta en su casa para atraer a la joven de 21 años. Una vez finalizada la reunión el empresario la asesinó a golpes. Luego, asesinó de tres balazos a Blanco y dejó el cuerpo en su casa.

Para ocultar el crimen de su ex, Imhoff envolvió el cuerpo de la joven en una frazada y lo subió a su Audi. Luego, lo descartó semidesnudo a la vera de la Ruta provincial 31.

La captura de Imhoff Tras los asesinatos, el empresario le confesó a su madre lo que había hecho. Inmediatamente, la mujer se comunicó con la Policía de Santa Fe. El lunes por la tarde, la Justicia ordenó allanar la vivienda de Imhoff. Dentro de la casa, los efectivos encontraron el cuerpo de Blanco, el cual presentaba heridas de arma de fuego.

Como consecuencia del aberrante hallazgo, los agentes detuvieron al sospechoso. A su vez, los agentes secuestraron tres armas de fuego y diversos proyectiles. Por otro lado, las otras dos personas que participaron de la fiesta fueron demoradas, pero ya recuperaron la libertad.