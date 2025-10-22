Doble crimen en Reconquista: un empresario mató a su ex y al nuevo novio tras una fiesta
Las víctimas fueron identificadas como Carol María Aldana Mora (21) y Martín Amílcar Blanco (36). Se aguardan los resultados de las autopsias.
Un nuevo doble crimen mantiene en vilo a la ciudad santafesina de Reconquista. Un empresario, identificado como Hernán Efraín Imhoff (48), mató a su expareja y al nuevo novio de ella tras una fiesta, la cual tuvo lugar en la casa de Imhoff. En estos momentos, el hombre de 48 años se encuentra detenido.
Video: la casa donde habrían ocurrido los asesinatos
Las víctimas fueron identificadas como Carol María Aldana Mora (21) y Martín Amílcar Blanco (36). Los asesinatos ocurrieron el pasado fin de semana en el domicilio de Imhoff, ubicado en la calle Misiones al 2700.
Según trascendió, allí, se organizó una fiesta que se extendió desde el viernes hasta el domingo. Cinco personas estuvieron presentes y hubo consumo de sustancias. Tras la reunión, la madre de Imhoff se comunicó con la Policía de Santa Fe y les dijo que su hijo le confesó el doble crimen.
La captura del sospechoso
El lunes por la tarde, la Justicia ordenó allanar la vivienda de Imhoff. Dentro de la casa, los efectivos encontraron el cuerpo de Blanco, el cual presentaba heridas de arma de fuego. Como consecuencia del aberrante hallazgo, los agentes detuvieron al sospechoso. A su vez, los agentes secuestraron tres armas de fuego y diversos proyectiles.
Horas más tarde, los restos de la joven de 21 años fueron encontrados en inmediaciones de Paraje El Carmen, muy cerca de la Ruta Provincial 31 S. Por otro lado, las otras dos personas que participaron de la fiesta fueron demoradas, pero ya recuperaron la libertad.
Imhoff se encuentra acusado por el delito de “doble homicidio agravado”. Se aguardan los resultados de las autopsias a los cuerpos de las víctimas.