"Me mandé una": la confesión del empresario detenido por el doble crimen que conmocionó a Reconquista

Hernán Efraín Imhoff se encuentra detenido por el doble crimen de Carol María Aldana Mora y Martín Amílcar Blanco. El acusado le confesó los asesinatos a su mamá.

El doble crimen ocurrió tras una fiesta en un domicilio ubicado en la calle Misiones al 2700.

Mientras avanza la causa que investiga el doble crimen de Carol María Aldana Mora (21) y Martín Amílcar Blanco (36), quienes fueron asesinados en Reconquista, se conocieron nuevos detalles sobre la captura de Hernán Efraín Imhoff (48), el empresario que está acusado por el delito de “doble homicidio agravado”.

El hombre de 48 años fue detenido luego de que su mamá se comunicara con la Policía de Santa Fe. Según informó el canal santafecino RTS, Nilda Goi, mamá de Imhoff, le dijo a los efectivos que su hijo le había confesado los asesinatos. “Me mandé una”, fue la frase que soltó su hijo.

El video que complica al empresario En un video que se viralizó en redes, se lo ve a Imhoff golpeando a la joven de 21 años en plena calle, frente al domicilio ubicado en la calle Misiones al 2700, donde habrían ocurrido los asesinatos.

Mirá el video que complica al detenido por el doble crimen Se conoció un video que complica al detenido por el doble crimen de Reconquista Los escalofriantes detalles del doble crimen La principal hipótesis que manejan los investigadores es que Imhoff habría organizado una fiesta en su casa para atraer a la joven. Una vez finalizada la reunión, el empresario la asesinó a golpes. Luego, asesinó de tres balazos a Blanco y dejó el cuerpo en su casa.