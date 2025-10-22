En las imágenes se ve a Hernán Efraín Imhoff golpeando a Carol María Aldana Mora, en plena calle, frente a la casa donde habría ocurrido el doble crimen.

En las últimas horas, se viralizó un video que complica a Hernán Efraín Imhoff (48), quien está detenido por el doble crimen de Carol María Aldana Mora (21) y Martín Amílcar Blanco (36). Tras los asesinatos, el acusado le confesó a su madre lo que había hecho.

Mirá el video que complica al detenido por el doble crimen Se conoció un video que complica al detenido por el doble crimen de Reconquista En el video que se viralizó en redes, se lo ve a Imhoff golpeando a la joven de 21 años en plena calle, frente al domicilio ubicado en la calle Misiones al 2700, en Reconquista, donde habrían ocurrido los asesinatos.

Los escalofriantes detalles del doble crimen La principal hipótesis que manejan los investigadores es que Imhoff habría organizado una fiesta en su casa para atraer a la joven de 21 años. Una vez finalizada la reunión el empresario la asesinó a golpes. Luego, asesinó de tres balazos a Blanco y dejó el cuerpo en su casa.

Para ocultar el crimen de su ex, Imhoff envolvió el cuerpo de la joven en una frazada y lo subió a su Audi. Luego, lo descartó semidesnudo a la vera de la Ruta provincial 31.

La captura de Imhoff Tras los asesinatos, el empresario le confesó a su madre lo que había hecho. Inmediatamente, la mujer se comunicó con la Policía de Santa Fe. El lunes por la tarde, la Justicia ordenó allanar la vivienda de Imhoff. Dentro de la casa, los efectivos encontraron el cuerpo de Blanco, el cual presentaba heridas de arma de fuego.