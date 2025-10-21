Absolvieron a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual: cuál es la situación del ex Boca

El actual jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza había sido denunciado por su expareja en 2021.

Villa fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora.

El actual jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza Sebastián Villa fue absuelto por la Justicia en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” que tenía en su contra desde 2021. La denuncia había sido presentada por su expareja Rocío Tamara Doldán hace cuatro años, cuando Villa todavía formaba parte del plantel de Boca.

En las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora absolvió al futbolista colombiano. Esto se debe a que el fiscal de la causa y la denunciante desistieron de continuar con la acusación.

Según detalla el fallo, Doldán “resignificó” el episodio que denunció en 2021. Durante la audiencia, la joven declaró que Villa “entendió que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente”.

Y agregó: “Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos. Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó”.

Además, un informe psicológico forense concluyó que la decisión de la denunciante era un acto voluntario. “No sugirieron indicios acerca de que la decisión de la examinada pueda deberse a una eventual presión, ni miedo alguno, ni dependencia económica o emocional”, señaló el informe.