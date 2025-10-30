Asalto armado y persecución: dos operativos con cinco detenidos en la triple frontera

En menos de seis horas, dos procedimientos policiales permitieron este miércoles la detención de cinco malvivientes en distintos procedimientos en la zona de la triple frontera entre Godoy Cruz , Luján de Cuyo y Maipú . En uno de los hechos hubo un asalto a mano armada y en el otro una persecución que terminó con el secuestro de una pistola.

El primer hecho ocurrió pasadas las 8 , cuando obreros que trabajaban en la construcción de un barrio, cuyo ingreso está ubicado frente al cruce de calles Néstor Kirchner y Mercedes Sosa , en Maipú, llamaron a la línea de emergencias 911 para denunciar un asalto a mano armada.

De acuerdo con la información, dos trabajadores , de 19 y 35 años, estaban llegando en moto al lugar y fueron sorprendidos por tres individuos. Uno de los sospechosos los amenazó con un arma de fuego e intentó robarles el rodado.

Pero los obreros ofrecieron resistencia e iniciaron una pelea con los maleantes. En medio del forcejeo, uno de los autores accionó el arma, pero el disparo no salió y el proyectil cayó al suelo sin percutar. Minutos después, personal de la Subcomisaría Llorens arribó a la escena y redujo a los sospechosos : dos hombres de 18 y 47 años y una mujer de 18 años.

El trío de asaltantes fue trasladado a la Comisaría Décima , donde quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, en el teatro del hecho se realizaron los peritajes pertinentes y también se le dio intervención a la División Robos y Hurtos , dependiente de la Dirección de Investigación .

El barrio en construcción donde se registró el hecho de inseguridad.

Más allá de los trabajos en la escena, no se logró hallar el arma de fuego mencionada por las víctimas, sentenciaron las fuentes del caso.

Persecución y detención jóvenes armados

Horas más tarde, cerca de las 13.30, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) que patrullaba la zona observó a dos sujetos a bordo de una moto roja, circulando en actitud sospechosa por la intersección de calles 9 de Julio y Rawson, también en el lado maipucino de la triple frontera.

Cuando los efectivos intentaron identificarlos, los sujetos ignoraron las órdenes y escaparon hacia el asentamiento Néstor Kirchner, iniciándose una persecución que terminó cuando abandonaron la moto y corrieron hasta una vivienda.

Con la autorización de los propietarios, los policías ingresaron al inmueble y aprehendieron a los sospechosos, de 18 y 20 años. Durante la huida, los malvivientes descartaron una pistola calibre 40, marca Bersa, que fue secuestrada por los uniformados.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 17.51.12 La moto secuestrada a los malvivientes. Gentileza.

En tanto, se vivieron momentos de tensión en medio del procedimiento, ya que un grupo de vecinos arrojó piedras y objetos contundentes contra el personal, aunque no se registraron heridos.E

Finalmente, los detenidos, el arma secuestrada y la motocicleta en la que se movilizaban, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Maipú.