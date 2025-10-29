Detienen a Víctor Manuel Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont

Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami por autoridades migratorias, esto podría agravar la situación judicial de su esposa, Inés Gómez Mont.

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora mexicana Inés Gómez Mont, permanece detenido en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida y según se informó, ya se ordenó su deportación.

Según registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el empresario se encuentra bajo custodia desde el 24 de septiembre debido a irregularidades en su situación migratoria. Aunque la detención responde inicialmente a motivos administrativos, su caso vuelve a poner sobre la mesa las investigaciones judiciales que enfrenta en México por corrupción y lavado de dinero.

Acusaciones millonarias Álvarez Puga, junto con su hermano Alejandro, es fundado de una firma que combina servicios legales y contables con presencia en decenas de ciudades mexicanas. La empresa se encuentra bajo investigación por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizadas para desviar cerca de 2.950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Captura de pantalla 2025-10-29 120936 La pareja ha tenido múltiples escándalos en los últimos años. Foto: Archivo El perfil público de Inés Gomez Mont Gómez Mont fue una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana, con participaciones en programas de Televisa y una imagen pública vinculada al lujo y la alta sociedad. Su matrimonio con Álvarez Puga en 2013 fue uno de los eventos sociales más comentados del año. Desde que estalló el escándalo en 2021, la conductora mantuvo un perfil bajo y dejó de aparecer en medios tradicionales, aunque ocasionalmente publicaba contenido en redes sociales desde ubicaciones no especificadas.