Eugenia Tobal fue consultada sobre su mala relación con Germán Martitegui: "Todos juegan un rol"

La figura eliminada del certamen culinario más visto del país rompió el silencio sobre el supuesto enfrentamiento con el exigente chef.

El foco se posó sobre la reciente eliminada del reality de cocina más exitoso de la televisión argentina, quien finalmente abordó las persistentes versiones sobre una supuesta fricción con uno de los miembros más estrictos del jurado. La artista, cuya salida se concretó tras una intensa gala, ofreció un mano a mano donde no esquivó la polémica, aunque relativizó el alcance del conflicto ventilado extraoficialmente. Eugenia Tobal, en diálogo íntimo con el programa Chef Al Diván (Telefe) conducido por Verónica Lozano, fue categórica al negar cualquier enemistad profunda con el prestigioso cocinero.

El descargo de Eugenia Tobal sobre Germán Martitegui Consultada específicamente sobre las habladurías que apuntaban a un quiebre en la relación y que incluso sugerían su deseo de abandonar la competencia por el desgaste, la actriz desestimó la gravedad del asunto. “No pasó nada”, enfatizó, minimizando la magnitud de los rumores que se propagaron rápidamente. A pesar de reconocer la naturaleza de alta presión del ciclo que conduce Wanda Nara, la exconcursante demostró tener una comprensión clara de la dinámica televisiva, aludiendo a la existencia de roles preestablecidos para quienes evalúan los platos.

Germán Martitegui MasterChef Celebrity Germán Martitegui, el jurado de MasterChef Celebrity que tuvo fuertes roces con la actriz. Captura de pantalla Youtube MasterChef Argentina. “Creo que todos juegan un rol y tienen un personaje en el jurado, tanto él (Martitegui) como Donato o Betu”, expresó, sugiriendo que las posturas firmes de los chefs son parte integral del show. Sin embargo, y a pesar de su inicial desmentida, la exparticipante sí admitió que un encontronazo con el jurado, que no fue emitido al aire, tuvo lugar.

La explicación de la actriz sobre las formas en el certamen de Telefe El conflicto real de Eugenia Tobal con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity El conflicto real de Eugenia Tobal con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity. Video: Telefe La revelación clave de la entrevista giró en torno al contexto personal que atravesaba la figura televisiva durante las grabaciones. Ella atribuyó la escalada del desacuerdo, que supuestamente la puso al límite, a su propio estado emocional vulnerable en ese período. La protagonista explicó que, por situaciones extralaborales, su umbral de tolerancia se había visto disminuido. “Lo hablábamos igual con él. Creo que fue algo también que yo estaba muy sensible. No fueron días muy agradables para mí. Durante dos semanas, casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal. Entonces también hago mea culpa y que muchas de las cosas también te afectan un poco más”, reveló.