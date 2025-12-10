"Mi amor, vení": Evangelina Anderson e Ian Lucas protagonizaron una escena hot en MasterChef Celebrity

La modelo y el creador de contenido alimentaron rumores de romance con una escena que encendió las cocinas del reality.

Los rumores que los rodean no hacen más que crecer y, esta vez, Evangelina Anderson e Ian Lucas volvieron a encender las redes con una situación inesperada en MasterChef Celebrity. Durante la gala del martes, ambos protagonizaron un intercambio lleno de miradas cómplices que dejó a todos sin palabras.

La escena ocurrió mientras Evangelina trabajaba en su plato del día, una propuesta que incluía morcilla. Como la modelo no consume carne, necesitó ayuda para saber si el sabor final era el indicado y no dudó en pedirle a Ian que se sumara al testeo.

Evangelina Anderson e Ian Lucas La modelo y el creador de contenido son participantes de MasterChef Celebrity 2025. Archivo MDZ. "Yo no voy a probar esto. ¡Venga mi bebé. Iancito, mi amor, vení, vení para acá!", relató Anderson en su entrevista individual, con un gesto claro para que él se acercara.

El creador de contenido aceptó enseguida, aprovechando el momento para reforzar el coqueteo que desde hace semanas muchos perciben frente a cámara. En su propio clip al programa, bromeó divertido: "Me da de probar, Eva, la comida, el sueño de todo el país. Lo estamos cumpliendo acá".

Este fue el momento que protagonizaron Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity Evangelina Anderson Le Dio De Comer A Ian Lucas Sin pensarlo demasiado, Ian se aproximó a la mesada de la modelo y probó la comida. Su reacción fue inmediata y positiva. "Está buenísimo", alcanzó a decir, mientras ella lo observaba con expectativa.