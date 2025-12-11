¿Nació el amor? Luciana Salazar estaría comenzando un romance con una figura política

Paula Varela dio a conocer la información en Intrusos y las novedades son contundentes respecto a esta supuesta relación.

Luciana Salazar fue noticia en los últimos días por el duro enfrentamiento que está teniendo con Martín Redrado por su hija Matilda. En medio de todo esto, la modelo se encuentra en el medio de los rumores de un nuevo romance y habría apuntado nuevamente a una figura política.

En Intrusos, Paula Varela dio a conocer las novedades sobre este incipiente romance que estaría comenzando y fue contundente: "Ella estaba en una mesa acompañada por una amiga y en otra mesa estaba él con más gente también", comenzó diciendo.

Lo cierto es que la figura política que habría conquistado el corazón de Luciana Salazar es nada más ni nada menos que Ramiro Marra: "Quienes estuvieron muy pegaditos son Luciana Salazar y Ramiro Marra".

Afirman que Luciana Salazar estaría empezando una relación con Ramiro Marra ¿Nacio el amor? Luciana Salazar estaría comenzando un romance con una figura política Además, mostraron que la modelo y Ramiro Marra se siguen mutuamente en las redes sociales. La panelista del programa de América comentó que al lugar asistieron varias figuras del mundo del espectáculo, ya que hicieron un evento de promoción debido a que se inauguró hace pocos días.