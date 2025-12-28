¿Embarazada? Una gran figura de Gran Hermano compartió una imagen y generó sorpresa

En las últimas horas una exparticipante subió una foto que generó miles de rumores.

Gran Hermano es, sin lugar a dudas, uno de los programas de televisión que más visibilidad les da a quienes participan. De la casa más famosa salieron figuras como Silvina Luna, Ximena Capristo, Juliana Scaglione, Gustavo Conti, entre otros.

Las últimas ediciones tuvieron grandes participantes, como fue el caso de Julieta Poggio, quien hoy se desempeña de gran manera en las redes sociales, en su faceta artística y hasta abrió un café. La joven fue noticia en las últimas horas luego de una sorpresiva imagen que compartió.

Es que la ex "hermanita" subió una historia en Instagram donde se la puede ver con un vestido de color negro y tocándose la panza, lo que despertó rumores de embarazo. Para acompañar la foto, Juli expresó: "Empezando el año acompañada".

El posteo de la exparticipante de Gran Hermano Captura de pantalla 2025-12-28 133305 ¿La exparticipante de Gran Hermano está embarazada? Foto: Instagram / @poggiojulieta Las reacciones se comenzaron a viralizar y, si bien su hermana no subió nada, quien sí lo hizo fue Nacho Castañares, gran amigo de ella y también exparticipante del reality estrella de Telefe.