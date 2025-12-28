Silvina Scheffler internada: revelaron nuevos detalles sobre la salud de la ex Gran Hermano

La joven fue rápidamente ingresada a terapia intensiva y se conocieron nuevos datos sobre su estado.

La salud de Silvina Sheffler causa preocupación luego de que fue diagnosticada con leptospirosis y sea internada de manera inmediata en terapia intensiva. La exparticipante de Gran Hermano y expareja de Nito Artaza está siendo tratada por el equipo médico.

La ex “hermanita” permaneció cinco días en cuidados intensivos tras haber sido diagnosticada con esta enfermedad infecciosa, cuyo número de casos viene en aumento en el país. En medio de todo esto, Nito Artaza decidió romper el silencio.

"Estuvo en terapia durante cinco días, pero ahora ya la van a pasar a una sala común", expresó el artista en diálogo con TN Show. Luego, agregó que "el tema fue delicado porque era un virus que no encontraban; se lo detectaron al final".

silvina scheffler (1) Nito Artaza habló sobre la salud de Silvina. Foto: Archivo MDZ. También destacó la atención de la clínica Bazterrica: "Fue muy bien atendida ahí en la Bazterrica, excelente. Yo estuve acompañándola también, por supuesto. Estuvo su hermana, y también vino su madre desde Entre Ríos".