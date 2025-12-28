Internaron de urgencia a una ex Gran Hermano debido a un fuerte caso de leptospirosis

Se trata de una participante que permanece desde hace una semana en la Clínica Bazterrica con un diagnóstico complejo que afecta sus órganos.

El mundo del espectáculo recibió este sábado un impacto completamente inesperado tras conocerse el preocupante presente de Silvina Scheffler. Quien fuera una de las participantes más recordadas de la edición 2007 de Gran Hermano, se encuentra atravesando una batalla silenciosa por su vida.

silvina scheffler (2) Silvina Scheffler permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Bazterrica. Archivo MDZ Qué le pasó a Silvina Scheffler Bajo un hermetismo que duró siete días, la noticia de su internación en cuidados críticos salió a la luz hace instantes, generando una ola de incertidumbre sobre la evolución de La Profe en uno de los momentos más difíciles de su historia personal.

silvina-scheffler-1.png El periodista Fede Flowers fue el encargado de dar a conocer la noticia sobre la salud de la mediática. X La información fue destapada por el periodista Fede Flowers, quien utilizó sus plataformas digitales para romper el silencio sobre el estado de la ex de Nito Artaza. Según el cronista, Scheffler fue ingresada a la Clínica Bazterrica tras contraer una bacteria peligrosa.

“La profe y ex de Nito Artaza está internada en terapia intensiva por leptospirosis. Hace una semana que se encuentra en la Clínica Bazterrica, muy débil, y debe recuperar y estabilizar los riñones”, sentenció, revelando que el foco principal de los médicos está puesto en la función renal de la paciente.

silvina scheffler (1) La ex pareja de Nito Artaza se encuentra bajo tratamiento para intentar estabilizar su función renal. Archivo MDZ La patología que afecta a Silvina es la leptospirosis, una infección que, según detalló Flowers para llevar claridad, es “producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otros”. Este cuadro ha dejado a la profesora de gimnasia en una situación de extrema debilidad física, lo que explica por qué su entorno prefirió mantener la situación en absoluta reserva hasta que la gravedad del asunto se volvió imposible de ocultar a la prensa.