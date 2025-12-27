Gran Hermano 2026: el rol especial que tendrá Marcela Tauro en el reality de Telefe

Una de las figuras más emblemáticas del espectáculo se incorpora al reality más famoso del país con un proyecto enigmático que promete sacudir la pantalla.

La televisión argentina se prepara para un sismo mediático con el regreso del formato de telerrealidad más exitoso de la historia. En medio de los preparativos para el debut el próximo 2 de febrero, una noticia ha captado la atención de todos los seguidores del género: la incorporación de Marcela Tauro, una de las periodistas de espectáculos más influyentes del país al equipo de la nueva temporada de Gran Hermano.

El nuevo desafío de Marcela Tauro en la pantalla de Telefe Marcela Tauro en Intrusos Marcela Tauro se prepara con todo para el próximo Gran Hermano. Captura de pantalla Youtube América TV. Aunque las especulaciones sobre el panel de expertos crecen día a día, la protagonista de esta primicia aclaró que su intervención no seguirá los carriles tradicionales. Durante una entrevista con Guido Zaffora en el Observador (107.9), la experimentada comunicadora reveló que su llegada Gran Hermano ya es un hecho, aunque bajo una modalidad que rompe con lo visto anteriormente en el programa. “No estoy confirmada como analista, pero algo voy a hacer”, disparó para encender las alarmas entre sus seguidores.

El misterio que rodea a Gran Hermano Generación Dorada Marcela Tauro se suma a Gran Hermano Generación Dorada: ¿qué función tendrá en el reality de Telefe? Marcela Tauro se suma a Gran Hermano Generación Dorada: ¿qué función tendrá en el reality de Telefe? Video: El Observador 107.9 La incertidumbre sobre su tarea específica es el condimento principal de esta negociación entre emisoras. Ante la consulta directa sobre si la Tauro formará parte de las mesas de debate nocturnas, la periodista fue contundente al marcar una diferencia con el formato habitual del ciclo que conduce Santiago del Moro. “Algo hay, no tiene que ver con el debate, es para otra cosa”, concluyó, dejando la puerta abierta a múltiples teorías sobre su intervención directa con los participantes famosos.

A pesar de la confirmación del vínculo con Telefe, existen trámites administrativos que aún deben resolverse entre las señales de televisión involucradas para oficializar el traspaso o la colaboración. Al ser consultada sobre los pormenores de su contrato y qué actividades realizará dentro de la casa o en las galas, prefirió mantener la cautela. “No puedo decir nada. Además, todavía tienen que hablar los dos canales”, explicó con firmeza.