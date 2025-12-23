Gran Hermano 2026: Santiago del Moro confirmó una drástica transformación en la casa

Los preparativos para la nueva edición del reality más famoso del país no dejan de sorprender y su conductor no dudó en lanzar un bombazo.

La expectativa por el regreso del reality más visto de la televisión argentina continúa en aumento. Mientras la producción de Telefe ajusta los detalles para el debut de la próxima temporada de Gran Hermano, el conductor del ciclo ha decidido dar un vistazo exclusivo a las profundas reformas que se están llevando a cabo en el estudio de Martínez, dejando claro que esta edición romperá con los esquemas visuales conocidos hasta ahora.

El jardín, que históricamente ha sido el epicentro de las conversaciones más picantes y las estrategias más arriesgadas, luce irreconocible. A través de sus plataformas digitales, Santiago del Moro, la figura principal del programa compartió una imagen que confirmó el desmantelamiento de un elemento arquitectónico clave. La estructura que albergó momentos icónicos ha sido retirada para dar paso a una configuración espacial totalmente renovada.

La transformación de la casa de Gran Hermano 720 (16) La modificación en el jardín de la casa de Gran Hermano. Foto: Instagram Santiago del Moro Fiel a su estilo, el carismático presentador no ocultó su entusiasmo ante el inicio de esta nueva etapa que promete sacudir el formato. Al mostrar el espacio vacío donde antes se encontraba el área de la piscina, expresó con nostalgia y visión de futuro: "Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen ‘cambios’ en la casa más famosa". Esta declaración marca el fin de una era y el comienzo de una escenografía que buscará desafiar la convivencia.

Los planes de Santiago del Moro para la nueva edición del moro gran hermano Santiago del Moro ya palpita la nueva temporada del reality de Telefe. Fuentes cercanas a la producción del reality de Telefe aseguran que este movimiento no es azaroso, sino que forma parte de una estrategia integral para revitalizar la dinámica de la competencia. La ausencia de la piscina sugiere que el espacio exterior podría ser utilizado para nuevas dinámicas de juego o instalaciones técnicas que mejoren la experiencia visual del espectador, manteniendo el misterio sobre qué reemplazará a dicho sector.