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Ángel de Brito reveló un fuerte dato sobre Luciana Martínez, la ex Gran Hermano detenida: "Había robado a..."

El conductor de LAM sorprendió a sus seguidores luego de compartir una nueva información sobre la exjugadora.

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La exparticipante se encuentra complicada.&nbsp;

La exparticipante se encuentra complicada. 

Fotos: captura de video YouTube / Telefe.

La noticia de la detención de Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, causó una enorme sorpresa en las redes sociales. La joven está acusada e imputada de robarle a un turista norteamericano y Ángel de Brito compartió nueva información.

La noticia la dio a conocer Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show: "Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano", comentó la periodista en sus redes sociales sobre la situación.

Ángel de Brito sumó nuevos datos en su cuenta de X (antes Twitter) y sorprendió, ya que no sería el primer robo de la exparticipante del reality estrella de Telefe: "No fue el único ilícito. Luciana de Gran Hermano había robado a otros hombres".

El fuerte dato que reveló Ángel de Brito en redes sociales

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&Aacute;ngel de Brito y un fuerte dato sobre la ex Gran Hermano detenida.&nbsp;

Ángel de Brito y un fuerte dato sobre la ex Gran Hermano detenida.

Belén Corvalán, conocida periodista, también contó que las cámaras de seguridad captan a Luciana y a su representante saliendo del mencionado hotel. Personal policial llegó a la vivienda de la imputada y allí encontraron un mouse de la víctima.

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Luciana detenida e imputada por un supuesto robo con la modalidad "viuda negra".&nbsp;

Luciana detenida e imputada por un supuesto robo con la modalidad "viuda negra".

Luciana Martínez fue una de las protagonistas que tuvo la edición anterior de Gran Hermano y formó grupo con Santiago Algorta, quien salió campeón del programa, y también con Luz Tito.

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