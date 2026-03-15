Ángel de Brito reveló un fuerte dato sobre Luciana Martínez, la ex Gran Hermano detenida: "Había robado a..."

El conductor de LAM sorprendió a sus seguidores luego de compartir una nueva información sobre la exjugadora.

La noticia de la detención de Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, causó una enorme sorpresa en las redes sociales. La joven está acusada e imputada de robarle a un turista norteamericano y Ángel de Brito compartió nueva información.

La noticia la dio a conocer Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show: "Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano", comentó la periodista en sus redes sociales sobre la situación.

Ángel de Brito sumó nuevos datos en su cuenta de X (antes Twitter) y sorprendió, ya que no sería el primer robo de la exparticipante del reality estrella de Telefe: "No fue el único ilícito. Luciana de Gran Hermano había robado a otros hombres".

El fuerte dato que reveló Ángel de Brito en redes sociales Captura de pantalla 2026-03-15 135240 Ángel de Brito y un fuerte dato sobre la ex Gran Hermano detenida. Foto: X / @AngeldebritoOk. Belén Corvalán, conocida periodista, también contó que las cámaras de seguridad captan a Luciana y a su representante saliendo del mencionado hotel. Personal policial llegó a la vivienda de la imputada y allí encontraron un mouse de la víctima.