Ángel de Brito filtró que Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano ¿qué figura ocupará su lugar?

Tras presentar síntomas intestinales alarmantes, Andrea del Boca fue derivada a un centro médico y su continuidad en el juego pende de un hilo.

La salida de la actriz en ambulancia generó pánico entre los participantes del reality. / Captura TV LAM

El clima en Gran Hermano se cortó con cuchillo este jueves tras la escandalosa y urgente salida de Andrea del Boca. La icónica actriz abandonó el certamen en una ambulancia, dejando a sus compañeros y al público en un estado de incertidumbre total.

Andrea del Boca salió de Gran Hermano por problemas de salud y hay preocupación: "Resultados no favorables" Lo que comenzó como un rumor de pasillo terminó confirmándose al mediodía en Intrusos, donde revelaron que la "heroína de las telenovelas" sufrió complicaciones de salud que obligaron a su traslado inmediato a una clínica de zona norte para estudios exhaustivos.

¿Llega el ingreso de una figura de peso a Gran Hermano? La preocupación escaló rápidamente al recordar casos similares, como el de Divina Gloria, quien tras una internación nunca regresó a la convivencia. En la emisión nocturna de LAM, Ángel de Brito fue lapidario sobre el futuro de la estrella: “Yo creo que Andrea no vuelve. Ya está negociando en este momento con una reemplazante”.

Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada Ángel de Brito confirmó en la pantalla de América que la producción ya busca una sustituta. Captura TV Gran Hermano Argentina. Según el periodista, la salida de Andrea ya estaba pactada para abril, pero el cuadro médico adelantó los tiempos de una producción que no perdió un segundo en buscar un relevo a la altura del show. Brito no se quedó solo en el diagnóstico y lanzó la primicia que sacudió el avispero mediático.

La elegida para ocupar la vacante no es otra que la mujer que mejor entiende el lenguaje de los realities en Argentina. "Quien reemplazaría a Andrea del Boca... vienen charlando con ella hace varios días... Es un personaje importante, creo que va a gustar más que Andrea. Tope de gama", adelantó Ángel antes de soltar el nombre que todos esperaban: "La convocada es Graciela Alfano".