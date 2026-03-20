Ángel de Brito filtró que Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano ¿qué figura ocupará su lugar?
Tras presentar síntomas intestinales alarmantes, Andrea del Boca fue derivada a un centro médico y su continuidad en el juego pende de un hilo.
El clima en Gran Hermano se cortó con cuchillo este jueves tras la escandalosa y urgente salida de Andrea del Boca. La icónica actriz abandonó el certamen en una ambulancia, dejando a sus compañeros y al público en un estado de incertidumbre total.
Lo que comenzó como un rumor de pasillo terminó confirmándose al mediodía en Intrusos, donde revelaron que la "heroína de las telenovelas" sufrió complicaciones de salud que obligaron a su traslado inmediato a una clínica de zona norte para estudios exhaustivos.
¿Llega el ingreso de una figura de peso a Gran Hermano?
La preocupación escaló rápidamente al recordar casos similares, como el de Divina Gloria, quien tras una internación nunca regresó a la convivencia. En la emisión nocturna de LAM, Ángel de Brito fue lapidario sobre el futuro de la estrella: “Yo creo que Andrea no vuelve. Ya está negociando en este momento con una reemplazante”.
Según el periodista, la salida de Andrea ya estaba pactada para abril, pero el cuadro médico adelantó los tiempos de una producción que no perdió un segundo en buscar un relevo a la altura del show. Brito no se quedó solo en el diagnóstico y lanzó la primicia que sacudió el avispero mediático.
La elegida para ocupar la vacante no es otra que la mujer que mejor entiende el lenguaje de los realities en Argentina. "Quien reemplazaría a Andrea del Boca... vienen charlando con ella hace varios días... Es un personaje importante, creo que va a gustar más que Andrea. Tope de gama", adelantó Ángel antes de soltar el nombre que todos esperaban: "La convocada es Graciela Alfano".
Mientras Andrea del Boca se recupera de sus dolencias bajo estricta observación médica, Telefe prepara una jugada maestra para mantener el encendido del programa. La salida de la actriz, aunque involuntaria por su salud, le abre la puerta a un perfil mucho más confrontativo y "realiytie" como el de Alfano, quien según De Brito, ya dio el visto bueno a la oferta inicial.