¡Insólito! Afirman que Morena Rial sería parte de la nueva edición de Gran Hermano

Yanina Latorre contó la noticia y dejó a todos en shock, ya que la hija del conductor se encuentra detenida.

Morena Rial se encuentra pasando un momento muy complicado luego de que la Justicia volvió a encarcelarla por incumplir los requerimientos que le solicitaron. En medio de todo esto Alejandro Cipolla dejó de ser su abogado por motivos personales y le negaron la prisión domiciliaria a la joven.

Sin embargo, una noticia que dio Yanina Latorre dejó a todos en shock, ya que Morena Rial podría ser parte de "Gran Hermano, Generación Dorada", que comenzará en el mes de febrero. La casa más famosa volverá a abrir sus puertas con una edición que promete arrasar.

"La atrevida que quiere entrar es Morena Rial. Mandó un casting para participar de GH, Generación Dorada", contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda. Luego, agregó: "¡Un límite te pido! Está presa".

Respecto al casting que la hija de Jorge Rial envió a la producción del programa, Yanina Latorre reveló que al video lo hizo desde la cárcel, ya que ella tiene celular disponible. Ximena Capristo, por su lado, comentó que "no me la pierdo, la estaría mirando todo el tiempo".