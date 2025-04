Nito Artaza criticó fuertemente a Javier Milei en el programa de Viviana Canosa

Viviana Canosa es una periodista que critica muy fuerte a Javier Milei y en el programa que tiene en El Trece, lo invitó a Nito Artaza. Allí la periodista y conductora decidió realizarse una contundente pregunta sobre el mandatario y el actor fue muy sincero en cuanto a la respuesta.

"Hablemos un poco de política", expresó Canosa con una sonrisa en el rostro. Es que Nito Artaza fue productor teatral del ahora presidente argentino en la obra teatral llamada "El Consultorio de Milei" que hizo su estreno en el año 2018 en el conocido Teatro Picadilly.

Nito contó cómo fue esa experiencia y no dudó en lanzarse un palito a Javier Milei: "Él me vino a ver a mi casa para hacer un espectáculo que yo lo dirija", comenzó contando el actor. En esa reunión, Artaza contó que fue directo y le dijo que "yo no coincido en tu anarco liberalismo, pero hagamos el espectáculo".

Fue allí donde lanzó una contundente frase: "Yo lo prefiero más de actor que como presidente", subrayó Nito. Viviana Canosa, que no deja pasar una, retrucó y le metió más leña al fuego a esa declaración: "Creo que la mayoría de la gente", comentó, haciendo alusión a que su gestión no es muy buena.

Nito Artaza fulminó a Javier Milei:

Sin embargo, y con mucho respeto, Nito Artaza comentó que "más allá de que yo no coincida políticamente ni económicamente, en ese espectáculo era divertidísimo". En el final recordó la pelea en "Intratables" donde lo trató de fascista por las diferencias políticas que tenían.