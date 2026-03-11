Una jugadora realizó polémicos comentarios contra una de sus compañeras y en redes ya piden su expulsión directa.

Gran Hermano volvió a estar en el foco de la polémica luego de unos dichos escandalosos de una participante contra su compañera. Todo ocurrió en la tarde de este miércoles y el momento se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Se trata de Carmiña, la joven de Paraguay que ingresó con una actitud muy fuerte a la casa más famosa del país. Mientras Mavinga se encontraba en el patio junto a sus compañeros ella lanzó comentarios racistas y los usuarios piden su expulsión.

"Quiero que se vaya... La negra parece que recién le compraron y viene a hacer el show, acaba de bajarse del barco", comenzó diciendo la participante mientras se encontraba al lado de Emanuel, otro de los jugadores.

La participante realizó comentarios racistas contra su compañera Piden la expulsión de una participante de Gran Hermano por comentarios racistas: el video En un momento se dio cuenta de que lo que dijo fue muy polémico y mirando a la cámara hizo un contundente pedido: "Borrá eso, borrá eso". Los seguidores del programa mostraron su indignación.