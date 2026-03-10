Quién es Lorena González del Valle, la ex Gran Hermano que confirmó que tuvo una relación con Alberto Fernández

Lorena González del Valle es reconocida públicamente por haber sido la primera participante eliminada de la historia de Gran Hermano Argentina . En la actualidad, se desempeña como empresaria en el sector de la construcción , compartiendo la titularidad de la empresa Niro Construye SA con su exmarido.

La ex H es oriunda de Río Gallegos, Santa Cruz, pero se mudó a Buenos Aires en su adolescencia, según mencionó A24. Tras su paso por la casa más famosa del país, se alejó de los medios. Luego de varios emprendimientos vinculados con la gastronomía y la decoración, fue que se dedicó a la construcción.

González del Valle confesó haber mantenido una relación sentimental con el expresidente, asegurando que, en aquel entonces, ella se consideraba su pareja. Según su testimonio, este vínculo se habría desarrollado en un periodo que ella sospecha se superponía con la relación de Fernández con la entonces primera dama, Fabiola Yañez . "Salía conmigo como salía con un montón de otras personas", declaró la empresaria en diálogo con Border Periodismo al referirse a la red de vínculos del exmandatario.

La empresaria admitió que, ante la parálisis económica de 2020, decidió contactar a Fernández para solicitar asistencia financiera para su compañía. Este contacto derivó en una reunión fuera de protocolo con el entonces Presidente, quien le sugirió presentar un resumen de sus obras paralizadas.

Una exparticipante de Gran Hermano reveló detalles de la relación que tuvo con Alberto Fernández

Tras ese encuentro, Fernández la derivó con Jorge Ferraresi, quien en ese momento lideraba el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Según González, el funcionario la instó a participar en las licitaciones del plan Procrear, prometiendo celeridad en las gestiones.

Resultados de las licitaciones y situación de Niro Construye SA

Como consecuencia de este lobby personal en las altas esferas del Ejecutivo, la empresa Niro Construye SA obtuvo resultados concretos:

Se adjudicó cuatro de las nueve licitaciones en las que se presentó tras el aval oficial.

en las que se presentó tras el aval oficial. Consiguió contratos en las localidades de Luján y Martín Coronado.

A pesar del volumen de adjudicaciones, González del Valle señaló que la experiencia no representó un éxito financiero total debido a deudas pendientes por parte del Estado. No obstante, reconoció abiertamente que el acceso directo a los funcionarios fue un producto exclusivo de su intimidad con el poder.