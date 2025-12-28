Habló la esposa de David Kavlin tras el fuerte episodio que lo dejó al borde de la muerte: "El tenía..."

Mientras el periodista continúa internado tras haber "vuelto de la muerte" , su mujer despejó las dudas sobre qué provocó el colapso: los detalles.

La mujer rompió el silencio y se refirió a la salud del periodista. Créditos: Instagram

La conmoción por la salud de David Kavlin sigue latente en el ambiente del espectáculo. El periodista, que literalmente fue reanimado tras perder sus signos vitales en la ambulancia, permanece internado recuperándose. En medio de la incertidumbre médica, quien tomó la palabra para traer claridad fue su esposa, Loli Bigio.

Contrario a lo que se especuló inicialmente sobre el esfuerzo físico o las altas temperaturas mientras jugaba al pádel, Loli confirmó que los infartos y el posterior colapso se debió a un problema estructural severo que David acarreaba sin saberlo.

Qué dijo la esposa del periodista Embed - Hablo la esposa de David Kavlin tras el fuerte episodio que lo dejo al borde de la muerte: "El tenia..." “Fue de un minuto para el otro”, relató sobre el momento del desmayo, para luego adentrarse en el diagnóstico: “Tenía una arteria tapada en un 99,9% y otra en un 70%. Ya venía con las arterias tapadas desde antes; no fue algo que se podía prevenir porque en un estudio no hubiese salido tampoco”.

Esta declaración descarta al calor como factor determinante y expone la fragilidad del cuadro: Kavlin convivía con una obstrucción casi total que decidió manifestarse ese sábado por la mañana. Actualmente, el comunicador se encuentra estable, pero la batalla médica no terminó.