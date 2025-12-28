Quién es la mujer señalada como la nueva novia de Martín Demichelis y qué dijo tras las imágenes con el DT

Tras la viralización de las imágenes que lo mostraban en una situación familiar, la protagonista involuntaria de la escena salió al cruce de las versiones: los detalles.

Tras su resonante separación de Evangelina Anderson y los rumores previos que lo vincularon a una joven en Mendoza, las cámaras creyeron haber encontrado a Martín Demichelis con una nueva novia este fin de semana: el técnico almorzando relajado y una mujer caminando a su lado, de la mano de una niña, en lo que parecía una postal de familia ensamblada perfecta.

La mujer en cuestión tiene nombre y apellido: Ailín Rosseti. Lejos de buscar fama o confirmar un noviazgo, se comunicó con la producción del programa Infama para ponerle un freno inmediato a la especulación y aclarar el contexto de esas imágenes.

"Alquilaron una casa para pasar fin de año con amigos y sus hijos. La foto es con la nena de Gustavo (amigo de él) cuando nos estábamos yendo de almorzar", explicó, derribando la teoría del romance con un baño de realidad: se trataba simplemente de un grupo de amigos vacacionando en comunidad.

Que dijo la mujer en cuestión Embed - La señalada como nueva novia de Martín Demichelis rompió el silencio y fue tajante: "Mucha vergüenza" Rosseti se mostró tajante al desvincularse sentimentalmente del exjugador y aprovechó para diferenciarse de los rumores anteriores que rondaban al técnico. "No soy la nueva novia de Martín y no soy Mica", disparó, haciendo referencia a la otra mujer con la que se lo había relacionado en la provincia cuyana.

Para Ailín, verse en los portales no fue un salto a la fama, sino un dolor de cabeza. "No me interesa figurar en nada, al contrario, me da mucha vergüenza", confesó, dejando en claro que su perfil dista mucho del mediático. Su indignación no solo radica en el falso rótulo de "pareja", sino en un límite que siente que se cruzó al involucrar a una niña en la noticia.