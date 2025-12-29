Un famoso conductor se despidió de un reconocido programa y dio los sólidos motivos: "Pocas veces tuve..."

El periodista sacudió la grilla de El Observador 107.9 al anunciar su salida definitiva del ciclo, justo cuando había logrado la performance más alta de su década frente al micrófono.

Horacio Cabak sorprendió a su fiel audiencia de El Observador 107.9 al comunicar que su voz ya no formará parte de la programación en la temporada 2026. Lo llamativo del anuncio no fue solo la noticia en sí, sino la paradoja que encierra: Cabak se baja del barco en el instante exacto en que sentía que navegaba mejor que nunca.

“Es mi último programa. Lamentablemente, el año que viene no puedo seguir por cuestiones que tienen que ver con compromisos laborales”, disparó el conductor sin rodeos, desactivando cualquier especulación sobre peleas de pasillo o desvinculaciones forzadas. La decisión, según explicó, responde a una incompatibilidad de agendas que le impide sostener el ritmo diario que el ciclo demanda.

El balance de una década Embed - Un famoso conductor se despidió de un reconocido programa y dio los motivos: "Pocas veces tuve..." Lejos de una despedida amarga, el adiós de Cabak tuvo sabor a tarea cumplida. El conductor hizo una pausa para mirar el espejo retrovisor de su trayectoria y no dudó en colocar a este último año en el podio de sus logros profesionales. “No tengo una carrera muy larga en radio, debo tener unos diez años, y creo que hice el mejor programa de mi carrera con este equipo”, confesó con la voz quebrada por la emoción.

Para Cabak, el éxito de este ciclo no se midió solo en números de rating, sino en un termómetro mucho más íntimo: el reconocimiento de su círculo cercano. Con una reflexión aguda sobre el oficio, comentó: “Yo pienso que solo te escuchan los que no te conocen, y esta vez fue distinto”. El hecho de que amigos y familiares se convirtieran en oyentes activos fue, para él, la prueba irrefutable de que el producto había trascendido la barrera de lo convencional.

El mensaje a Majul y el futuro de la emisora Horacio Cabak - 02.jpg El periodista y un 2026 con misteriosos rumbos. Créditos: Archivo MDZ En un medio donde los egos suelen chocar, Cabak dedicó un párrafo aparte para agradecer a Luis Majul, timonel de la emisora, a quien le atribuyó el mérito de haberle permitido trabajar sin ataduras. “Gran parte de lo que logramos fue por la libertad que me diste este año. Armamos un equipo buenísimo y pocas veces tuve tanta repercusión”, aseguró, dejando en claro que su salida se da en los mejores términos posibles.