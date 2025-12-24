Insólito: un conductor yihadista derribó un árbol de Navidad gigante y siguió camino
Las imágenes muestran cómo el vehículo comienza a dar vueltas alrededor del árbol de navidad que tenía un cartel de "2026".
A pocas horas de la noche de Navidad, se viralizó un video en el que se ve cómo un conductor derriba un árbol de Navidad gigante. Según trascendió, se trataría de una persona vinculada al yihadismo.
El hecho ocurrió en, de acuerdo a lo informado, alguna ciudad de Kazajistán, país ubicado en Asia Central. Las imágenes muestran cómo el vehículo comienza a dar vueltas alrededor del árbol de navidad que tenía un cartel de "2026".
Mirá el insólito video
Luego de un primer intento fallido, el conductor finalmente derriba el árbol, las luces y el cartel. Una vez realizado esto, continúa su camino a toda velocidad.
El yihadismo es un movimiento que promueve la lucha armada por una causa islamista radical. "Posiblemente sea el atentado más insólito en la historia", dijeron algunos usuarios en X.