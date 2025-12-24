Insólito: un conductor yihadista derribó un árbol de Navidad gigante y siguió camino

Las imágenes muestran cómo el vehículo comienza a dar vueltas alrededor del árbol de navidad que tenía un cartel de "2026".

A pocas horas de la noche de Navidad, se viralizó un video en el que se ve cómo un conductor derriba un árbol de Navidad gigante. Según trascendió, se trataría de una persona vinculada al yihadismo.

El hecho ocurrió en, de acuerdo a lo informado, alguna ciudad de Kazajistán, país ubicado en Asia Central. Las imágenes muestran cómo el vehículo comienza a dar vueltas alrededor del árbol de navidad que tenía un cartel de "2026".

Mirá el insólito video Arbol De Navidad Kazajistán Luego de un primer intento fallido, el conductor finalmente derriba el árbol, las luces y el cartel. Una vez realizado esto, continúa su camino a toda velocidad.