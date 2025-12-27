Escándalo: se filtraron los chats de Martín Migueles con una ex Gran Hermano a espaldas de Wanda

Yanina Latorre dio detalles de la maniobra del novio de Wanda Nara para contactar a Claudia Ciardone y hasta le habría pasado su dirección.

Lo que parecía ser el romance del verano se transformó en un campo de batalla mediático en cuestión de segundos. Wanda Nara, quien acaba de oficializar su noviazgo con Martín Migueles, se encuentra en medio de un torbellino tras la filtración de una supuesta infidelidad.

En el programa Sálvese Quien Pueda, estalló la bomba: el joven habría intentado un acercamiento con la mediática Claudia Ciardone mientras ya estaba en pareja con la conductora de MasterChef Celebrity.

Polémica total por la supuesta infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara Qué pasó con Martin Migueles. La trama de esta deslealtad comenzó de forma insólita. Según relató Yanina Latorre, Migueles estaba con un conocido en común de Ciardone cuando decidió usar un intermediario para romper el hielo. “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, fue el mensaje que recibió la rubia para convencerla de retomar el contacto.

claudia-ciardone-2160220 Claudia Ciardone, la mujer que recibió la propuesta de encuentro por parte del novio de Wanda. Archivo MDZ Una vez que recuperó el acceso al WhatsApp de la ex Gran Hermano, Migueles no perdió tiempo y le envió audios y textos que fueron expuestos en vivo. “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp... Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, se escuchó en el programa, evidenciando el interés del joven por reanudar el vínculo.