La impactante confesión de Federico Bal sobre el velorio de su padre: "Entraban vedettes..."

El actor asistió a la emisión de este martes de "Otro día perdido" y recordó cómo se llevó a cabo el velorio de Santiago Bal.

En una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, Federico Bal reveló cómo enfrentó la despedida de su padre, Santiago Bal, de una forma inesperada y festiva. En lugar de seguir la solemnidad típica de un velorio, el actor decidió convertir la despedida en una celebración con vedettes, bailarinas, música y whisky.

"Cuando se muere, ¡hice una put* fiesta! Dije, 'se murió, ahora vamos a celebrar'. Porque es lo que él hubiese querido", explicó el actor, emocionado y entre risas. "Pusimos Frank Sinatra en un velorio completamente festivo. Entraban vedettes, entraban bailarinas, Moria Casán gritando", recordó el artista.

Federico Bal en Otro día perdido 2 El actor recordó cómo fue el velorio de su padre, Santiago Bal. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Además, Bal destacó que su padre siempre fue un personaje intenso, que "amenazaba mucho con morirse" y que en su casa la muerte se vivía con humor. Por eso, cuando llegó el momento, el actor no dudó en organizar una celebración que reflejara su espíritu y la esencia de la familia.

"Compré dos botellas de whisky que le gustaba a él, puse un parlante con música y estaban mis amigos todos", contó Federico.