Ocho hábitos que dejar si querés el orden en tu hogar

Cómo adelantarse al desorden y ganarle la batalla siguiendo estos consejos para lograr el orden deseado.

Un hogar sin desorden es porque cumple cada día un plan contra el desorden. Foto: James Hare.

¿Es posible tener orden en tu hogar? No se trata solo de lo que uno ya hace cada día para lograrlo, sino en detectar alguna pieza que no funcione en el plan para ordenar que uno ejecuta cada día. ¿Cómo detectarlo?

cocina.jpg Dejar para después el lavado de platos es una forma de introducir el desorden en casa. Foto: deVOL Kitchens.

Los siguientes consejos para lograr el orden en tu hogar comienzan y terminan en ideas de organización que apuntan a cambiar las reglas del juego en quienes tienen dificultades para hacerle frente al desorden.